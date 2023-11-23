Главная цель игрока - победить в гонках и одержать победу над 15 самыми опасными и разыскиваемыми гонщиками в Рокпорте. Чем больше гонок игрок выигрывает, тем больше репутации и уважения он получает. Однако, по мере продвижения вперед, игроку придется сражаться не только с другими гонщиками, но и с полицией, которая будет пытаться остановить его.