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The Treasures of Montezuma 1-5 / Сокровища Монтесумы 1-5 части (2006—2013) [RUS] Антология
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The Treasures of Montezuma 1-5 / Сокровища Монтесумы 1-5 части (2006—2013) [RUS] Антология
Fallout 4: Game of the Year Edition (2015-2023) CoronerLemurEdition
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Fallout 4: Game of the Year Edition (2015-2023) CoronerLemurEdition
World of Tanks (2010) Лицензия
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World of Tanks (2010) Лицензия
ZUMA Deluxe и другие логические игры для дома и офиса(Arcade, Arcanoid, Card, Chess, Flash, Logic, Seawar, Snake, Tetris) (2006) [Ru/Multi] Сборник
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ZUMA Deluxe и другие логические игры для дома и офиса(Arcade, Arcanoid, Card, Chess, Flash, Logic, Seawar, Snake, Tetris) (2006) [Ru/Multi] Сборник
Asterix and Obelix: Slap Them All! 2 (2023) [Eng/Multi] Scene
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Asterix and Obelix: Slap Them All! 2 (2023) [Eng/Multi] Scene
The Last Faith (2023) RePack от FitGirl
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The Last Faith (2023) RePack от FitGirl
State of Survival (2023) Online-only
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State of Survival (2023) Online-only
Risk of Rain Returns (2023) RePack от Pioneer
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Risk of Rain Returns (2023) RePack от Pioneer
Dredge: Digital Deluxe Edition (2023) RePack от FitGirl
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Dredge: Digital Deluxe Edition (2023) RePack от FitGirl
Testament: The Order of High Human (2023) RePack от Chovka
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Testament: The Order of High Human (2023) RePack от Chovka
Сталкер A.N.O.M.A.L.Y - R.E.A.L.I.T.Y (2023) RePack от SEREGA-LUS
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Сталкер A.N.O.M.A.L.Y - R.E.A.L.I.T.Y (2023) RePack от SEREGA-LUS
The Legend of Heroes: Trails into Reverie (2023) Лицензия
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The Legend of Heroes: Trails into Reverie (2023) Лицензия
GYLT (2023) Лицензия
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GYLT (2023) Лицензия
Amnesia: The Bunker (2023) Лицензия
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Amnesia: The Bunker (2023) Лицензия
A Total War Saga: THRONES OF BRITANNIA (2018) RePack от Chovka
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A Total War Saga: THRONES OF BRITANNIA (2018) RePack от Chovka
Resident Evil Village. Gold Edition (2021) [Ru/Multi] RePack by dixen18
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Resident Evil Village. Gold Edition (2021) [Ru/Multi] RePack by dixen18

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Need for Speed: Heat (2019) [Ru] Repack xatab [Deluxe Edition]
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Need for Speed: Heat (2019) [Ru] Repack xatab [Deluxe Edition]

  • Дата выхода: 5 ноября 2019
  • Жанр: Racing, Arcade
  • Разработчик: Ghost Games
  • Язык интерфейса: Русский
  • Язык озвучки: Русский
  • Таблетка: Вшита (P2P)

Главный герой игры, которым является игрок, присоединяется к группе гонщиков, известных как "Уличные гонщики". Они соревнуются в нелегальных гонках, чтобы заработать деньги и уважение. Однако, в Палм-Сити действует жесткая полиция, которая пытается остановить гонщиков и подавить уличные гонки.

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150 (Скачали: 318)
220 (Размер раздачи: 23,91 Gb)
5
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25 ноя 2023, 06:27
Need for Speed: Most Wanted (2005) [Ru/En] Repack R.G. Механики [Black Edition
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Need for Speed: Most Wanted (2005) [Ru/En] Repack R.G. Механики [Black Edition

  • Дата выхода: 15 ноября 2005
  • Жанр: Arcade, Racing (Cars), 3D
  • Разработчик: EA Black Box
  • Язык интерфейса: Русский, Английский
  • Язык озвучки: Русский, Английский
  • Таблетка: Вшита (МЕХ)

Главная цель игрока - победить в гонках и одержать победу над 15 самыми опасными и разыскиваемыми гонщиками в Рокпорте. Чем больше гонок игрок выигрывает, тем больше репутации и уважения он получает. Однако, по мере продвижения вперед, игроку придется сражаться не только с другими гонщиками, но и с полицией, которая будет пытаться остановить его.

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219 (Скачали: 181)
303 (Размер раздачи: 2,79 Gb)
9
0
25 ноя 2023, 06:19
Atomic Heart (2023) [Ru/En] Repack dixen18
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Atomic Heart (2023) [Ru/En] Repack dixen18

  • Дата выхода: 20 февраля 2023
  • Жанр: Action, RPG
  • Разработчик: Mundfish
  • Язык интерфейса: Русский, Английский
  • Язык озвучки: Русский, Английский, Португальский
  • Таблетка: Не требуется

Сюжет игры "Atomic Heart" разворачивается в альтернативной реальности, в 1955 году, в Советском Союзе. Игроку предстоит взять на себя роль Командора Пышкина, агента правительства, отправленного в секретную исследовательскую лабораторию под названием "4496". Целью Пышкина является расследование инцидента, произошедшего в лаборатории, и установление контроля над ситуацией.

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255 (Скачали: 165)
444 (Размер раздачи: 29,71 Gb)
27
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25 ноя 2023, 06:09
Five Nights at Freddy's: Security Breach (2021) RePack от FitGirl
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Five Nights at Freddy's: Security Breach (2021) RePack от FitGirl

  • Дата выхода: 17 декабря 2021
  • Жанр: Adventure, Exploration, First-person, Horror, 3D
  • Разработчик: Steel Wool Studios
  • Язык интерфейса: Русский, Английский, Французский, Итальянский и другие
  • Язык озвучки: Английский
  • Таблетка: Вшита (CODEX-RUNE)

Главный герой оказывается запертым внутри парка после его закрытия, и его задача - выжить до утра, избегая нападения аниматронов. Игрокам предстоит исследовать различные зоны парка, включая аттракционы, подземелья и секретные комнаты, в поисках способа выбраться из западни.

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180 (Скачали: 43127)
515 (Размер раздачи: 29,81 Gb)
5
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25 ноя 2023, 05:52
The Invincible (2023) RePack от FitGirl
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The Invincible (2023) RePack от FitGirl

  • Дата выхода: 6 ноября 2023
  • Жанр: Adventure, First-person, 3D
  • Разработчик: Starward Industries
  • Язык интерфейса: Русский, Украинский, Английский, Французский и другие
  • Язык озвучки: Английский
  • Таблетка: Вшита (CODEX-RUNE)

Игрокам предстоит исследовать корабль, раскрывая его мрачные тайны и сталкиваясь с опасностями, которые скрываются в его глубинах. Они должны разгадать головоломки, собирать улики и взаимодействовать с окружающей средой, чтобы узнать правду о происходящем на корабле и найти способ покинуть его живыми.

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1340 (Скачали: 69244)
3296 (Размер раздачи: 11,96 Gb)
4
0
25 ноя 2023, 05:39
Keep Talking and Nobody Explodes (2022) RePack от Pioneer
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Keep Talking and Nobody Explodes (2022) RePack от Pioneer

  • Дата выхода: 2015
  • Жанр: Логическая
  • Разработчик: Steel Crate Games
  • Язык интерфейса: Русский, английский, MULTi
  • Язык озвучки: Отсутствует
  • Таблетка: Вшита (Goldberg)

Сюжет игры заключается в том, что один игрок оказывается внутри виртуальной комнаты с бомбой, которая грозит взорваться. Другие игроки находятся за пределами комнаты и имеют доступ к руководству по обезвреживанию бомбы. Они должны сотрудничать и обмениваться информацией, чтобы разгадать сложные головоломки и инструкции, необходимые для обезвреживания бомбы.

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460 (Скачали: 41590)
406 (Размер раздачи: 231,6 Mb)
3
0
25 ноя 2023, 05:29
Station to Station (2023) RePack от FitGirl
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Station to Station (2023) RePack от FitGirl

  • Дата выхода: 3 октября 2023
  • Жанр: Logic, Puzzle, Isometric, 3D
  • Разработчик: Galaxy Grove
  • Язык интерфейса: Русский, Английский, Японский, Китайский и другие
  • Язык озвучки: Отсутствует
  • Таблетка: Вшита (CODEX-RUNE)

В игре "Station to Station" ваш мир изначально ограничен несколькими деревенскими постройками, но по мере развития вы сможете строить станции и соединять их, расширяя территорию и открывая пределы своего воображения. Вам предстоит насладиться красивыми пейзажами, наполненными разноцветными красками.

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776 (Скачали: 12854)
1579 (Размер раздачи: 1,33 Gb)
7
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25 ноя 2023, 05:12
Dungeons 4: Digital Deluxe Edition (2023) RePack от Yaroslav98
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Dungeons 4: Digital Deluxe Edition (2023) RePack от Yaroslav98

Dungeons 4 - это фэнтезийная стратегия, которая развивает историю, начатую в предыдущих частях серии. В игре у игроков есть возможность снова взять на себя роль Нового Владыки Тьмы и управлять подземным царством. Главная задача игрока - создание и управление сильной армией существ тьмы, а также развитие и улучшение своего подземного королевства.

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340 (Скачали: 325)
153 (Размер раздачи: 4,88 Gb)
4
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25 ноя 2023, 04:57
Ranch Simulator - Build, Farm, Hunt (2023) RePack от Pioneer
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Ranch Simulator - Build, Farm, Hunt (2023) RePack от Pioneer

  • Дата выхода: 2023
  • Жанр: Simulator
  • Разработчик: Toxic Dog
  • Язык интерфейса: Русский, английский (Multi10)
  • Язык озвучки: Отсутствует
  • Таблетка: Вшита (Goldberg)

Ranch Simulator - это симулятор фермы, в котором игроки будут владеть и управлять своей собственной фермой в сельской местности. Главный герой наследует старую ферму после смерти своего отца и должен восстановить ее процветание. Игрокам потребуется выполнять различные задачи, связанные с управлением фермы, такие как посадка и уход за культурами, разведение и содержание животных, а также строительство и ремонт фермерских построек.

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189 (Скачали: 604)
272 (Размер раздачи: 6,63 Gb)
3
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25 ноя 2023, 04:47
Supermarket Security Simulator (2023) RePack от FitGirl
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Supermarket Security Simulator (2023) RePack от FitGirl

  • Дата выхода: 20 ноября 2023
  • Жанр: Lifestyle, Third-person, 3D
  • Разработчик: Pigeon-G
  • Язык интерфейса: Русский, Английский, Французский, Итальянский и другие
  • Язык озвучки: Испанский
  • Таблетка: Вшита (TENOKE)

Supermarket Security Simulator (2023) - это симулятор, в котором игрок принимает на себя роль охранника в гипермаркете. Главная цель игры заключается в поддержании порядка и безопасности внутри магазина. Игроку будет предоставлена возможность полностью осмотреть свою область ответственности, включая зону касс и полки с товарами.

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842 (Скачали: 2111)
1363 (Размер раздачи: 6,52 Gb)
4
0
25 ноя 2023, 04:39

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