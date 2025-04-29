Если при установке моих или любых других репаков у вас возникают ошибки (особенно Xdelta или с Unarc.dll), попробуйте следующие действия:

Перехешируйте торрент! - например в uTorrent нужно выбрать игру, нажать стоп, нажать правую кнопку мыши и выбрать "Форсировать проверку" (Force re-check).

Убедитесь, что в вашем имени пользователя в Windows нет русских или других нелатинских букв - допустимы только латинские буквы и цифры

Отключите антивирус - он может ложно срабатывать на лекарства, чем либо прервет установку репака, либо просто не даст запустить игру

Отключите UAC - он может блокировать программы распаковки/сборки внутри инсталлятора

Убедитесь, что размер виртуальной памяти (файл подкачки) у вас не менее объема физической памяти, а лучше - вдвое больше.

Убедитесь, что на целевом жестком диске, а также на диске с временными файлами Windows у вас достаточно места.

Попробуйте установить игру НЕ на диск C:, либо наоборот - НА диск C:, если на другой не ставится - права в Windows штука такая...

Посмотрите, нет ли в системной папке Windows (и глубже) файла unarc.dll. Если он есть - удалите его

Запустите инсталлятор с правами, как показано на картинке (меню "Свойства" при нажатии правой кнопки мыши на файле):