Heroes of Might and Magic III: Shadow of Death / Герои Меча и Магии 3: Дыхание Смерти (2024) [Ru/Eng] [Horn of the Abyss, 1.7.0, Mod]
- Жанр:пошаговая стратегия
- Разработчик:HotA Crew
- Издатель:HotA Crew
- Таблетка:Не требуется
- Язык интерфейса:Русский, Английский
- Запуск игры:1. Выбрать место установки в инсталляторе
2. Запуск лаунчера (HD_Launcher.exe или HotA_launcher.exe) или игру сразу (h3hota HD.exe или h3hota.exe)
3. Готово
- Язык озвучки:Отсутствует
Описание:
Сюжет игры:
Почему стоит скачать?:
если нужна английская локализация:
после установки запустить h3_hota_170_(eng).exe и инсталлировать в ту же папку с заменой всех файлов "Yes to All"
Особенности, геймплей игры и интересные факты - читать далее...
Геймплей игры:
Особенности игры:
2. Улучшенная графика: обновленные визуальные эффекты и улучшенный интерфейс делают игру более привлекательной и современной.
3. Новые фракции: введены новые фракции с уникальными способностями и юнитами, расширяющие возможности игрового процесса.
4. Улучшенное многопользовательское взаимодействие: новая версия позволяет играть с друзьями через Интернет и участвовать в соревнованиях и турнирах.
5. Улучшенная стабильность: исправлены ошибки и улучшена стабильность игры, что обеспечивает более плавное и комфортное игровое взаимодействие.
Интересные факты:
2. Игра имеет огромное количество фанатов по всему миру, и сообщество игроков активно создает модификации и дополнительный контент для игры.
3. Графика и дизайн игры разработаны с любовью к деталям, с вниманием к каждому аспекту игрового мира.
4. Герои Меча и Магии 3: Дыхание Смерти предлагает более 200 различных юнитов, множество заклинаний и уникальных героев, что делает игру весьма разнообразной и интересной.
5. Эта версия игры обновляется и поддерживается разработчиками, что гарантирует стабильную работу и возможность наслаждаться игрой в течение долгого времени.
Системные требования (Минимальные):
- ОС: Windows 95 и выше
- Процессор: Pentium
- Оперативная память: 32 МБ ОЗУ
- Видеокарта: Встроенная
- Место на диске: 1 ГБ
Скриншоты из игры Heroes of Might and Magic III: Shadow of Death / Герои Меча и Магии 3: Дыхание Смерти
Видео к игре Heroes of Might and Magic III: Shadow of Death / Герои Меча и Магии 3: Дыхание Смерти
На этой странице вы можете скачать новую версию игры - Heroes of Might and Magic III: Shadow of Death / Герои Меча и Магии 3: Дыхание Смерти [1.7.0] через торрент бесплатно на PC
H3_HotA_170_WIN.exe (518,47 Mb)
FAQ: Ответы на часто задаваемые вопросы по играм на ПК
Проблемы с установкой и запуском репаков? (не только моих):
Если при установке моих или любых других репаков у вас возникают ошибки (особенно Xdelta или с Unarc.dll), попробуйте следующие действия:
Перехешируйте торрент! - например в uTorrent нужно выбрать игру, нажать стоп, нажать правую кнопку мыши и выбрать "Форсировать проверку" (Force re-check).
Убедитесь, что в вашем имени пользователя в Windows нет русских или других нелатинских букв - допустимы только латинские буквы и цифры
Отключите антивирус - он может ложно срабатывать на лекарства, чем либо прервет установку репака, либо просто не даст запустить игру
Отключите UAC - он может блокировать программы распаковки/сборки внутри инсталлятора
Убедитесь, что размер виртуальной памяти (файл подкачки) у вас не менее объема физической памяти, а лучше - вдвое больше.
Убедитесь, что на целевом жестком диске, а также на диске с временными файлами Windows у вас достаточно места.
Попробуйте установить игру НЕ на диск C:, либо наоборот - НА диск C:, если на другой не ставится - права в Windows штука такая...
Посмотрите, нет ли в системной папке Windows (и глубже) файла unarc.dll. Если он есть - удалите его
Запустите инсталлятор с правами, как показано на картинке (меню "Свойства" при нажатии правой кнопки мыши на файле):
Почему игры на ПК стоит скачивать через торрент?
Игры на ПК являются одним из самых популярных развлечений среди геймеров. Однако, при выборе способа скачивания игр,многие сталкиваются с вопросом – стоит ли использовать торренты?
Скачивание игр через торренты имеет свои преимущества. Во-первых, это бесплатная альтернатива покупке лицензионных игр.Многие геймеры предпочитают не тратить деньги на игры и ищут способы получить доступ к новейшим проектам без затрат.Скачивание игр через торренты позволяет сэкономить деньги, не нарушая законодательство.
Во-вторых, торренты обеспечивают быстрое скачивание игр. При использовании торрент-клиентов, загрузка игры происходит сразу с нескольких источников,что позволяет существенно ускорить процесс. Это особенно актуально для крупных игровых файлов, которые могут занимать много времени при обычной загрузке.
Также, скачивание игр через торренты дает возможность получить доступ к различным модификациям и дополнениям. Многие игроки любят изменять игровой процесс,добавлять новые элементы и улучшать графику. Через торренты можно найти огромное количество модов и дополнений, которые позволят насладиться игрой в новом формате.
Однако, следует помнить, что загрузка игр через торренты может нарушать законодательство в некоторых странах.Поэтому, перед скачиванием игр, рекомендуется ознакомиться с законодательством своей страны и соблюдать его требования.
В целом, скачивание игр через торренты – это удобный и доступный способ получить доступ к новейшим проектам. Благодаря бесплатности,быстроте загрузки и возможности использовать модификации, торренты остаются популярным выбором для многих геймеров.Однако, стоит помнить о законодательстве и использовать торренты с умом.
Как часто происходит обновление контента?
Игры, представленные на сайте, обновляются ежедневно по мере выхода последних версий. Новинки публикуются также очень часто, как ААА релизы, так и множество инди-проектов от разных разработчиков.
Что значит версия игры Build и DEV Build?
Версии игры Build и DEV Build относятся к различным стадиям разработки игры.
Build обычно является стабильной и полноценной версией игры, которая уже готова для публичного использования.
Это может быть выпущенная версия игры, доступная на платформах для скачивания или на физических носителях.
Версия Build обычно прошла все необходимые этапы тестирования и оптимизации, чтобы предоставить пользователям полноценный игровой опыт без существенных ошибок или проблем.
DEV Build (от англ. development build) — это версия игры, которая находится в процессе активной разработки.
DEV Build обычно предназначен для внутреннего использования разработчиками и бета-тестерами, чтобы проверить новые функции, исправить ошибки и собрать обратную связь.
DEV Build может содержать незавершенные или экспериментальные элементы, которые могут быть изменены или удалены в последующих версиях.
Он может содержать ошибки, неоптимизированный код или другие проблемы, которые требуют дальнейшей работы перед выпуском стабильной версии Build.
Обе версии игры имеют свои особенности и цели. Build представляет готовый продукт для широкой аудитории, в то время как DEV Build предназначен для разработчиков и тестировщиков, чтобы улучшить и доработать игру перед ее окончательным выпуском.
О вирусах в раздачах
В связи с увеличением ложных жалоб на вирусы, напоминаем:
Не являются вирусами:
- 1. Обнаружения, которые легко понять — например, HackTool.Crack;
- 2. Обнаружения, которые антивирусы определяют без ясных оснований: Gen(eric), Heur(istic), PDM, Suspicious;
- 3. Обнаружения от Microsoft Defender — этот антивирус ориентирован на борьбу с пиратством, а не с вирусами.
Не стоит жаловаться на такие случаи, так как это только потратит ваше и наше время. Если вас это беспокоит, лучше пополните баланс Steam и приобретите лицензию.
На что действительно стоит жаловаться, и что не следует запускать до получения ответа:
- 1. Чёткие обнаружения от ESET, Kaspersky или Dr.Web, такие как: TrojanDownloader, TrojanDropper, CoinMiner, Ransom, PWS, AutoIt;
- 2. Если вы умеете пользоваться VirusTotal, а не просто смотрите на результаты, вы знаете, что делать.
Тем не менее, вероятно, вам это не понадобится, так как более 99% вирусных раздач в нашем разделе не доходят до пользователей.
Обратите внимание, что ваша жалоба будет удалена без рассмотрения, если не будет содержать ссылку на VirusTotal с анализом предмета жалобы.